Road Accident: लुचकी घाट सडक़ हादसे में मृत 2 युवकों में 1 की हुई शिनाख्त, पत्नी समेत 2 घायल, बच्चे की टीसी लेने आ रहा था अंबिकापुर

अंबिकापुर। अंबिकापुर-रायगढ़ नेशनल हाइवे स्थित शहर से लगे लुचकी घाट पर रविवार की दोपहर 2 बाइक में आमने-सामने जबरदस्त भिड़ंत (Road Accident) हो गई थी। हादसे में अलग-अलग बाइक पर सवार 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक मृत युवक की पत्नी व दूसरे बाइक पर सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहां से गुजर रहे भाजपा नेता द्वारा घायल महिला और युवक को अपने वाहन से मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, यहां उनका इलाज जारी है। हादसे में मृत युवक अपनी पत्नी के साथ बच्चे की टीसी लेने अंबिकापुर आ रहा था, इसी दौरान यह हादसा हो गया।