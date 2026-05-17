Huge Road Accident: अंबिकापुर में सडक़ हादसा: लुचकी घाट पर बाइक में भिड़ंत में 2 युवकों की मौत, 2 गंभीर

अंबिकापुर। अंबिकापुर-रायगढ़ नेशनल हाइवे स्थित शहर से लगे लुचकी घाट पर रविवार की दोपहर 2 बाइक में आमने-सामने जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे (Huge Road Accident) में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। वहां से गुजर रहे भाजपा बलरामपुर जिला महामंत्री द्वारा घायल युवकों को अपने वाहन से मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, यहां उनका इलाज जारी है। मृत एवं घायल युवकों की फिलहाल पहचान नहीं हो पाई है।