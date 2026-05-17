17 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Huge Road Accident: अंबिकापुर में सडक़ हादसा: लुचकी घाट पर बाइक में भिड़ंत में 2 युवकों की मौत, 2 गंभीर

Huge Road Accident: अंबिकापुर-रायगढ़ नेशनल हाइवे पर स्थित लुचकी घाट पर दोपहर को हुआ हादसा, भाजपा जिला महामंत्री ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

May 17, 2026

Huge road accident, Road accident, Road accident in Ambikapur

2 bike collision on NH (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। अंबिकापुर-रायगढ़ नेशनल हाइवे स्थित शहर से लगे लुचकी घाट पर रविवार की दोपहर 2 बाइक में आमने-सामने जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे (Huge Road Accident) में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। वहां से गुजर रहे भाजपा बलरामपुर जिला महामंत्री द्वारा घायल युवकों को अपने वाहन से मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, यहां उनका इलाज जारी है। मृत एवं घायल युवकों की फिलहाल पहचान नहीं हो पाई है।

अंबिकापुर-रायगढ़ एनएच पर रविवार की दोपहर करीब 3 बजे बाइक क्रमांक सीजी 10 ईएफ- 3136 पर सवार होकर 2 युवक लुचकी घाट के पास पहुंचे थे। इसी दौरान सामने से तेज रफ्तार में आ रहे बाइक पर सवार 2 युवकों से उनकी जबरदस्त भिड़ंत हो गई। टक्कर (Huge Road Accident) इतनी तेज थी कि चारों सडक़ पर जा गिरे।

इसमें 2 युवकों के सिर में गंभीर चोट आने पर उनकी मौके पर ही मौत (Huge Road Accident) हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर वहां से गुजर रहे लोगों की भीड़ लग गई। फिर उन्होंने एंबुलेंस को फोन किया।

भाजपा महामंत्री ने पहुंचाया अस्पताल

हादसे (Huge Road Accident) के बाद भाजपा बलरामपुर जिला महामंत्री अनिल जायसवाल घटनास्थल से गुजर रहे थे। उन्होंने वाहन रोक कर घायल युवकों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया। बाद में दूसरे वाहन से मृतकों को भी यहां लाया गया। इधर डॉक्टरों ने घायल युवकों का इलाज शुुरु कर दिया है। जबकि मृतकों का शव मरच्यूरी में रखा गया है।

Huge Road Accident: युवकों की शिनाख्त नहीं

सडक़ हादसे (Huge Road Accident) में घायल व मृत युवकों की फिलहाल पहचान नहीं हो सकी है। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि 2 युवकों के शव व 2 युवकों को घायल अवस्था में लाया गया है। घायलों का इलाज जारी है। अभी युवकों की पहचान नहीं हो सकी है।

बता दें कि अंबिकापुर-रायगढ़ नेशनल हाइवे पर पूर्व में भी कई हादसे (Huge Road Accident) हो चुके हैं। हादसों का कारण वाहनों की तेज रफ्तार को बताया जा रहा है। इस घटना में भी दोनों बाइक की रफ्तार काफी तेज थी।

ये भी पढ़ें

Pregnant Wife Murder Case: प्रेग्नेंट पत्नी को दी ऐसी निर्मम मौत कि पीएम कर रहे डॉक्टर के भी उड़ गए होश, प्राइवेट पार्ट में मिली थी रेती, आरोपी गिरफ्तार
अंबिकापुर
Pregnant wife murder, Wife murder accused arrested, Brutal murder of wife

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

17 May 2026 04:30 pm

Published on:

17 May 2026 04:27 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Huge Road Accident: अंबिकापुर में सडक़ हादसा: लुचकी घाट पर बाइक में भिड़ंत में 2 युवकों की मौत, 2 गंभीर

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Pregnant Wife Murder Case: प्रेग्नेंट पत्नी को दी ऐसी निर्मम मौत कि पीएम कर रहे डॉक्टर के भी उड़ गए होश, प्राइवेट पार्ट में मिली थी रेती, आरोपी गिरफ्तार

Pregnant wife murder, Wife murder accused arrested, Brutal murder of wife
अंबिकापुर

Newly Married Girl Suicide: सुहागरात पर नाबालिग पत्नी बोली- मैं किसी और को पसंद करती हूं, आपके साथ नहीं रहूंगी, फिर उठा लिया खौफनाक कदम

Newly married girl suicide, Commits suicide
अंबिकापुर

Teacher Dismissed: छात्रा के साथ कार में आपत्तिजनक हालत में मिले शिक्षक को किया गया बर्खास्त, लडक़ों ने वीडियो बनाकर किया था वायरल

Teacher dismissed, Teacher found with girl student in car
अंबिकापुर

Brutal Murder: अंबिकापुर में गर्भवती पत्नी की पीट-पीटकर हत्या, प्राइवेट पार्ट में मिली लोहे की 12 इंच लंबी रेती, शरीर पर 16 चोट के निशान

Brutal murder
अंबिकापुर

Surajpur Additional Collector: सूरजपुर अपर कलेक्टर के खिलाफ जांच शुरु, करोड़ों की जमीन सौदे में गड़बड़ी और बेनामी संपत्ति अर्जित करने के आरोप

Surajpur Additional Collector, Investigation against Surajpur Add collector
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.