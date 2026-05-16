Surajpur Additional Collector: सूरजपुर अपर कलेक्टर के खिलाफ जांच शुरु, करोड़ों की जमीन सौदे में गड़बड़ी और बेनामी संपत्ति अर्जित करने के आरोप

अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में पदस्थ अपर कलेक्टर जगन्नाथ वर्मा (Surajpur Additional Collector) के खिलाफ जमीन सौदे में अनियमितता और बेनामी संपत्ति अर्जित करने के आरोपों की जांच शुरु हो गई है। आरटीआई कार्यकर्ता डीके सोनी की शिकायत पर प्रशासन ने 5 सदस्यीय जांच समिति गठित की है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि पूर्व पदस्थापना के दौरान अधिकारी ने सरकारी भूमि से जुड़े मामलों में नियमों की अनदेखी करते हुए करोड़ों रुपए की जमीन के सौदों में गड़बड़ी की। वहीं अपर कलेक्टर ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताया है। बता दें कि अपर कलेक्टर जगन्नाथ वर्मा अपनी कार्यप्रणाली के लिए अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं।