15 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Wife murder: 3 बच्चों के सामने पत्नी को डंडे से बेदम पीटा, फिर लेकर पहुंचा अस्पताल, मौत की बात सुन लाश छोडक़र हुआ फरार

Wife murder: डंडे व पत्थर से मां की हो रही पिटाई देख 7 वर्षी बेटी ने छोड़ देने की लगाई गुहार, लेकिन शराब के नशे में अधमरा होते तक पीटा, हालत बिगड़ी तो कमर में गमछे से बांधकर बाइक पर ले गया अस्पताल

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

May 15, 2026

Wife murder, Husband brutally beaten wife, Murder in Ambikapur

Dead woman relatives reached in hospital (Photo- Patrika)

अंबिकापुर. अंबिकापुर-बिलासपुर एनएच पर शहर से लगे ग्राम भिट्ठीकला में गुरुवार को शराब के नशे में एक युवक ने 3 मासूम बच्चों के सामने पत्नी की डंडे से बेदम पिटाई (Wife murder) की। बड़ी बेटी मां को छोड़ देने के लिए गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उसे दया नहीं आई। नशे में वह वजनी लकड़ी से व पत्थर से पत्नी को मारता रहा। शाम को जब उसकी स्थिति बिगड़ गई तो वह अपने कमर में गमछे से पत्नी को बांधकर बाइक से लेकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचा। डॉक्टरों की पूछताछ में उसने बताया कि सडक़ हादसे में घायल हुई है। इधर डॉक्टरों ने जांच पश्चात उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर मिलते ही वह शव को अस्पताल में ही छोडक़र फरार हो गया।

शहर के मणिपुर थाना अंतर्गत ग्राम भिट्ठीकला निवासी हीरा बाई पति प्रदीप अगरिया २३ वर्ष गुरुवार की दोपहर घर पर थी। इसी दौरान उसका पति शराब के नशे में घर पहुंचा और किसी बात को लेकर पत्नी से विवाद करने लगा। घर में उनके 3 छोटे-छोटे बच्चे भी थे। बच्चों के सामने वह पत्नी को डंडे से मारने (Wife murder) लगा।

बड़ी बेटी 7 वर्षीय सीया मां को छोड़ देने के लिए गिड़गिड़ाती रही, लेकिन नशे में मदहोश होने के कारण उसे तनिक भी फर्क नहीं पड़ा। उसने पत्नी को डंडे व पत्थर से मार कर अधमरा (Wife murder) कर दिया।

शाम करीब 6-7 बजे जब उसकी स्थिति ज्यादा बिगड़ गई तो वह पत्नी को कमर में गमछे से बांध कर बाइक से लेकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचा। यहां उसने सडक़ दुर्घटना में घायल होने की बात डॉक्टर को बताई। इधर डॉक्टर ने जांच पश्चात उसे मृत (Wife murder) घोषित कर दिया।

अस्पताल में शव छोडक़र पति फरार

महिला की मौत (Wife murder) हो जाने की बात जैसे ही डॉक्टर ने बताई, पति उसकी लाश छोडक़र अस्पताल से फरार हो गया। रात करीब ११ बजे मृतका के मायके वालों को जानकारी मिली तो अस्पताल पहुंचे और घटना की जानकारी शुक्रवार को पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की।

अक्सर करता था मारपीट

मृतका के पिता ने बताया कि मेरी बेटी ने 15 वर्ष की उम्र में ही प्रदीप से लव मैरेज कर ली थी। वह अक्सर उसके साथ मारपीट करता था। कई बार समझाइश भी दी गई थी, इसके बाद भी वह विवाद और मारपीट (Wife murder) करता रहा।

Wife murder: 4 बच्चे हुए अनाथ

मृतका (Wife murder) के 4 बच्चे हैं। 3बच्चे उसके पास रहते थे, जबकि एक बेटा मायके में रहता है। मां की मौत हो जाने से अब चारों बच्चे अनाथ हो गए हैं। वहीं पिता हत्या करने के बाद फरार है, जिसे पुलिस तलाश कर रही है।

ये भी पढ़ें

CRPF Jawan’s Arrested: फर्जी निवास प्रमाण पत्र से CRPF में हासिल की थी नौकरी, कोबरा बटालियन से बर्खास्त आरक्षक गिरफ्तार
बलरामपुर
CRPF jawan's arrested, Job from Fake certificate, Removed CRPF constable arrested

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

15 May 2026 08:26 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Wife murder: 3 बच्चों के सामने पत्नी को डंडे से बेदम पीटा, फिर लेकर पहुंचा अस्पताल, मौत की बात सुन लाश छोडक़र हुआ फरार

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Theft in Rajeev Bhavan: कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में घुसे चोर, ले गए कीमती सामान, फर्श पर लिखा- आई लव यू अंबिकापुर

Theft in Rajeev Bhavan, Congress office
अंबिकापुर

Chhattisgarh Ministers Protocol Convoy: पीएम मोदी के बाद नेताम समेत छत्तीसगढ़ के इन 3 मंत्रियों ने छोड़ा प्रोटोकॉल काफिला

Chhattisgarh Ministers protocol convoy, Chhattisgarh Ministers, Ambikapur news
अंबिकापुर

Robbery in Ambikapur: 9 डकैतों ने पिस्टल की नोंक पर ऑटो ड्राइवर से की थी लूट, भाग निकला था कार सवार, 2 गिरफ्तार, 7 फरार

Robbery in Ambikapur, loot with auto driver, 2 robbers arrested
अंबिकापुर

Loot in Surguja: नकाबपोश बदमाशों ने पेट्रोल पंप मैनेजर से लूटा था कैश, बाइक और मोबाइल, पूर्व कर्मचारी समेत 4 गिरफ्तार

Loot in Surguja, Loot with Petrol pump manager, Loot
अंबिकापुर

Aman Ojha Murder Case: अमन ओझा की मौत मामले में आईजी ने बनाई 3 सदस्यीय जांच समिति, पत्नी का है ये कहना

Aman Ojha Murder Case, Tuntun Dabeli, Aman Ojha murder case Ambikapur
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.