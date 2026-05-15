Wife murder: 3 बच्चों के सामने पत्नी को डंडे से बेदम पीटा, फिर लेकर पहुंचा अस्पताल, मौत की बात सुन लाश छोडक़र हुआ फरार

अंबिकापुर. अंबिकापुर-बिलासपुर एनएच पर शहर से लगे ग्राम भिट्ठीकला में गुरुवार को शराब के नशे में एक युवक ने 3 मासूम बच्चों के सामने पत्नी की डंडे से बेदम पिटाई (Wife murder) की। बड़ी बेटी मां को छोड़ देने के लिए गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उसे दया नहीं आई। नशे में वह वजनी लकड़ी से व पत्थर से पत्नी को मारता रहा। शाम को जब उसकी स्थिति बिगड़ गई तो वह अपने कमर में गमछे से पत्नी को बांधकर बाइक से लेकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचा। डॉक्टरों की पूछताछ में उसने बताया कि सडक़ हादसे में घायल हुई है। इधर डॉक्टरों ने जांच पश्चात उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर मिलते ही वह शव को अस्पताल में ही छोडक़र फरार हो गया।