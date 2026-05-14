14 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Aman Ojha Murder Case: अमन ओझा की मौत मामले में आईजी ने बनाई 3 सदस्यीय जांच समिति, पत्नी का है ये कहना

Aman Ojha Murder Case: शहर के टुनटुन दाबेली के संचालक अमन ओझा की झारखंड के रंका में मिली थी लाश, भाजपा पार्षद समेत हिंदू संगठनों ने की थी जांच की मांग

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

May 14, 2026

Aman Ojha Murder Case, Tuntun Dabeli, Aman Ojha murder case Ambikapur

Aman Ojha with his wife (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। शहर के मिशन चौक निवासी व टुनटुन दाबेली के संचालक अमन ओझा (Aman Ojha Murder Case) की 10 मई को संदिग्ध हालत में झारखंड के रंका में लाश मिली थी। उसकी हत्या की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि अमन ओझा ने घटना से करीब डेढ़ माह पूर्व सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर पत्नी को एक धर्म विशेष के युवक द्वारा भगा ले जाने तथा अपनी हत्या की धमकी दिए जाने का आरोप युवक व उसके दोस्तों पर लगाया था। इस मामले में जनप्रतिनिधियों व हिंदू संगठनों की मांग पर आईजी दीपक झा ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम का गठन किया है। वहीं मृतक की पत्नी ने किसी से संबंध होने की बात से इनकार किया है।

बता दें कि अमन ओझा की संदिग्ध हालत में हुई मौत के मामले में भाजपा पार्षद आलोक दुबे ने आईजी से लिखित शिकायत कर जांच की मांग की थी। उन्होंने अमन की हत्या (Aman Ojha Murder Case) कर लाश फेंकने की आशंका जताई थी। वहीं सरगुजा सर्व ब्राह्मण समाज ने भी एसपी को जांच के लिए आवेदन सौंपा था।

इसके बाद आईजी ने 3 सदस्यीय विशेष जांच टीम (Aman Ojha Murder Case) का गठन किया है। टीम में अंबिकापुर सीएसपी राहुल बंसल, कोतवाली थाना प्रभारी शशिकांत सिन्हा व बलरामपुर जिले के रामानुजगंज थाना प्रभारी शामिल हैं।

अमन ओझा का वीडियो हुआ था वायरल

मृतक अमन ओझा (Aman Ojha Murder Case) द्वारा अप्रैल माह में एक-दो वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था। इसमें उसने बताया था कि उसकी पत्नी व बेटी को एक धर्म विशेष का युवक भगा ले गया है।

विरोध करने पर पत्नी द्वारा उसका आपत्तिजनक फोटो वायरल करने तथा युवक व उसके दोस्तों द्वारा उसकी हत्या की धमकी दी जाती है। युवक ने मामले की शिकायत कोतवाली में की थी। उसने पुलिस को वह मोबाइल नंबर व नाम भी बताया था, जिससे उसको धमकी दी जा रही थी।

Aman Ojha Murder Case: कलेक्टर से भी की थी शिकायत

वहीं मौत से 3 दिन पहले अमन ओझा ने कलेक्टर से लिखित शिकायत कर मामले में कार्रवाई की मांग की थी।कलेक्टर को शिकायत पत्र देने के 2 दिन बाद ही उसकी लाश (Aman Ojha Murder Case) झारखंड के रंका स्थित खुथवा मोड़ के पास मिली थी। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे तथा उसकी पैंट भी खुली हुई थी।

पत्नी ने भी जताई हत्या की आशंका

इधर मृतक अमन ओझा की पत्नी ने एक धर्म विशेष के युवक से उसके किसी भी प्रकार के संबंध से इनकार किया है। उसका कहना है कि जिस समय पति का वीडियो वायरल हुआ था, उसी दौरान पुलिस को जांच करना था। उसने भी पति की हत्या की आशंका जताते हुए जांच की मांग की है।

ये भी पढ़ें

Big incident: जम्मू कश्मीर के युवक की छत्तीसगढ़ में मौत, स्टॉपडेम में नहाते समय हादसा, आया था जीजा के घर
कोरीया
Big incident, Jammu Kashmir young man drowned in CG Dam, Drowned

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

14 May 2026 05:30 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Aman Ojha Murder Case: अमन ओझा की मौत मामले में आईजी ने बनाई 3 सदस्यीय जांच समिति, पत्नी का है ये कहना

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Loot at Gun Point Video: दर्जनभर बदमाशों ने कल्याणपुर जंगल में पिस्टल की नोंक पर ऑटो ड्राइवर से की लूट, देखते ही भागे कार सवार

Loot at gun point, Loot in Kalyanpur forest, Loot in ambikapur
अंबिकापुर

Ambikapur Crime News: एआई से पत्नी का बनाया अश्लील वीडियो और इंस्टाग्राम पर किया पोस्ट, तलाक केस के बीच पति की करतूत

Ambikapur crime news, Obscene video, Wife obscene video
अंबिकापुर

Underground Electrification: शहर के देवीगंज और सदर रोड में होगा अंडरग्राउंड विद्युतीकरण, हटेंगे पुराने बिजली के खंभे और ट्रांसफार्मर

Underground Electrification, Electricity Department, Ambikapur Electricity work
अंबिकापुर

Hit and Run: शादी समारोह से लौट रहे बाइक सवार 2 दोस्तों की सडक़ हादसे में मौत, NH पर अज्ञात वाहन टक्कर मारकर फरार

Hit and Run, road accident, 2 friend died
अंबिकापुर

NEET-JEE Free Coaching: सरगुजा के 50 मेधावी विद्यार्थियों को नीट और जेईई की मिलेगी फ्री कोचिंग, रायपुर में 28 से शुरु होंगीं कक्षाएं

NEET-JEE Free Coaching, Free Coaching, Surguja students
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.