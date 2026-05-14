Aman Ojha Murder Case: अमन ओझा की मौत मामले में आईजी ने बनाई 3 सदस्यीय जांच समिति, पत्नी का है ये कहना

अंबिकापुर। शहर के मिशन चौक निवासी व टुनटुन दाबेली के संचालक अमन ओझा (Aman Ojha Murder Case) की 10 मई को संदिग्ध हालत में झारखंड के रंका में लाश मिली थी। उसकी हत्या की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि अमन ओझा ने घटना से करीब डेढ़ माह पूर्व सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर पत्नी को एक धर्म विशेष के युवक द्वारा भगा ले जाने तथा अपनी हत्या की धमकी दिए जाने का आरोप युवक व उसके दोस्तों पर लगाया था। इस मामले में जनप्रतिनिधियों व हिंदू संगठनों की मांग पर आईजी दीपक झा ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम का गठन किया है। वहीं मृतक की पत्नी ने किसी से संबंध होने की बात से इनकार किया है।