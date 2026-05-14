Big incident: जम्मू कश्मीर के युवक की छत्तीसगढ़ में मौत, स्टॉपडेम में नहाते समय हादसा, आया था जीजा के घर

बैकुंठपुर. जम्मू कश्मीर से छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिला स्थित अपने जीजा के घर आया एक युवक नहाने के दौरान हादसे का शिकार (Big incident) हो गया। दरअसल बुधवार की दोपहर स्टॉपडेम में नहाने के दौरान वह गहरे पानी की ओर चला गया। इस दौरान डूब जाने से उसकी मौत हो गई। वहीं नहा रहे अन्य लोगों ने उसे डूबता देख शोर मचाया। जब तब उसे बाहर निकाला गया, तब तक उसकी सांसें थम चुकी थीं। युवक की मौत से उसकी दीदी समेत अन्य परिजन का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। युवक जीजा के घर घूमने आया था।