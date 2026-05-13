Commits Suicide: गर्मी में बंद पड़े स्कूल में महिला की फांसी पर लटकती मिली लाश, KYC कराने निकली थी घर से

मनेंद्रगढ़. एमसीबी जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ के वार्ड क्रमांक 2 स्थित रेलवे कॉलोनी के स्कूल में एक महिला की फांसी पर लटकती लाश (Commits Suicide) मिलने से सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि स्कूल गर्मी की छुट्टियों में बंद है। इसी बीच स्कूल के भीतर महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह केवाईसी कराने के नाम पर घर से निकली थी। जब वह नहीं लौटी तो परिजनों ने खोजबीन शुरु की। इसी बीच वार्डवासियों ने स्कूल के भीतर कमरे में उसकी लाश देख पार्षद व पुलिस को सूचना दी। महिला ने ऐसा कदम क्यों उठाया, इसका पता फिलहाल नहीं चल सका है।