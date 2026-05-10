“वो मेरी गर्लफ्रेंड है, उसके बिना नहीं जी सकता…” कहकर दुल्हन के ससुराल पहुंचा BF, दूल्हे ने तलाक लेने की कही बात

Love Affair Revealed After Marriage: छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में एक शादी समारोह उस वक्त विवाद में बदल गया, जब दुल्हन का कथित प्रेमी अचानक उसके ससुराल पहुंच गया और सभी के सामने अपने रिश्ते का दावा करने लगा। युवक ने कहा कि दुल्हन पिछले तीन साल से उसकी गर्लफ्रेंड है और वह उसके बिना नहीं रह सकता। इस खुलासे के बाद शादी वाले घर में हड़कंप मच गया और मामला सीधे थाने तक पहुंच गया।