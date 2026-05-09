IAS Transfer: सिर्फ दो दिन की जिला कलेक्टर IAS पुष्पा साहू, छत्तीसगढ़ सरकार ने 48 घंटे में बदला फैसला, जानें बड़ी वजह

IAS Transfer: छत्तीसगढ़ सरकार ने 48 घंटे के भीतर भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के प्रभार में बड़ा बदलाव किया है। इस फैसले ने एक ओर जहां सभी को हैरान किया, तो वहीं दूसरी ओर सिर्फ दो दिन की जिला कलेक्टर बनने का भी रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। इस फेरबदल में छत्तीसगढ़ कैडर की IAS अधिकारी पुष्पा साहू की कहानी थोड़ी जुदा है। वह महज दो दिन की कोरिया जिला कलेक्टर बनी जो सिर्फ कागजों में हैं। वहीं अब उनकी जगह आईएएस रोक्तिमा यादव को कोरिया का कलेक्टर बना दिया।