IAS Niharika Barik: निहारिका बारीक छत्तीसगढ़ की पहली महिला गृह सचिव, दोनों डिप्टी CM के विभागों में तेज-तर्रार महिला अफसरों को कमान

IAS Niharika Barik: राज्य सरकार द्वारा आईएएस अफसरों के विभागों में जो थोक में बदलाव किए गए, उसमें कई संदेश दिए हैं। सूची में सबसे ज्यादा महिला शक्ति यानी महिला अफसरों को पावरफुल विभाग सौंपा गया है। इससे विपक्ष के विरोध को शांत करने का प्रयास किया गया कि हम सिर्फ महिला आरक्षण की ही बातें नहीं करते बल्कि महिलाओं का पावरफुल भी बनाते हैं। इस सूची की एक और खास बात यह है कि दोनों उप मुख्यमंत्री के विभागों की कमान तेज-तर्रार महिला आईएएस को सौंपी गई है। कुल मिलाकर राज्य सरकार ने अब दो साल में सिर्फ रिजल्ट देने वाले अफसरों को ही प्रमुख विभागों की कमान सौंपी है। ताकि प्रदेश में विपक्ष और आम जनता का विरोध कम आए।