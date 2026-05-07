रायपुर में देसी बम बनाने का सामान मिलने से दहशत, पुलिस ने घेरा पूरा इलाका, लोगों में डर का माहौल

Raipur Bomb Squad: छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के रावाभाठा वार्ड नंबर 13 में उस समय सनसनी फैल गई जब एक मकान से देसी बम बनाने में इस्तेमाल होने वाली संदिग्ध सामग्री मिलने की सूचना सामने आई। सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और तत्काल बम स्क्वॉड तथा पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई।