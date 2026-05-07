Government Job Scam: मंत्रालय में नौकरी का झांसा देकर 23 लाख की ठगी, फर्जी जॉइनिंग लेटर देकर दंपती फरार

Government Job Scam: रायपुर में सरकारी नौकरी लगाने का झांसा देकर 23 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित कारोबारी ने एक दंपती पर मंत्रालय और बड़े अधिकारियों से पहचान होने का दावा कर पैसे ऐंठने तथा फर्जी नियुक्ति पत्र देने का आरोप लगाया है। मामले की शिकायत मिलने के बाद डीडी नगर पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी पति-पत्नी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है।