Petrol-Diesel: अब पेट्रोल पंपों पर सख्ती, रोजाना खरीदी-बिक्री की देनी होगी जानकारी

पेट्रोलियम उत्पादों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति व्यवस्था पर निगरानी रखने के लिए खाद्य विभाग द्वारा राज्य और जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। इसी क्रम में कबीरधाम जिले में कलेक्ट्रेट के कक्ष क्रमांक 21 स्थित खाद्य शाखा में जिला स्तरीय कंट्रोल रूम बनाया गया है। इस कंट्रोल रूम का दूरभाष नंबर 07741232048 है, जहां नागरिक पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस सिलेंडर से संबंधित किसी भी समस्या के समाधान के लिए कार्यालयीन समय में संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम का नंबर 07712511975 भी जारी किया गया है।