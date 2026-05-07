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Transformer Blast News: कवर्धा में ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, मची अफरा-तफरी, घर छोड़कर भागे लोग

Transformer Blast News: कवर्धा के पोंडी गांव में ट्रांसफार्मर में अचानक आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आग की तेज लपटों और धुएं के बीच लोग घरों से बाहर निकल आए, जिसके बाद फायर ब्रिगेड और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची।

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कवर्धा

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Shradha Jaiswal

May 07, 2026

Transformer Blast News: कवर्धा में ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, मची अफरा-तफरी, घर छोड़कर भागे लोग(photo-patrika)

Transformer Blast News: कवर्धा में ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, मची अफरा-तफरी, घर छोड़कर भागे लोग(photo-patrika)

Transformer Blast News: छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के ग्राम पंचायत पोंडी में गुरुवार को अचानक ट्रांसफार्मर में आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। घटना के दौरान आसपास के लोग डर के कारण अपने घरों से बाहर निकल आए। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड और स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची।

Transformer Blast News: अचानक धधक उठा ट्रांसफार्मर

जानकारी के मुताबिक ग्राम पंचायत पोंडी के वार्ड क्रमांक 7 में स्थित ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। शुरुआत में लोगों को हल्का धुआं दिखाई दिया, लेकिन कुछ ही देर में आग तेजी से फैल गई और ट्रांसफार्मर पूरी तरह आग की चपेट में आ गया।

इलाके में मचा हड़कंप

आग लगते ही आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। ट्रांसफार्मर के पास बने घरों में रहने वाले लोग तत्काल बाहर निकल आए। कई लोगों ने एहतियात के तौर पर अपने वाहन और जरूरी सामान सुरक्षित स्थानों पर हटाए।

शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका

प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। हालांकि बिजली विभाग और प्रशासन की टीम मामले की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि विस्तृत जांच के बाद ही आग लगने के सही कारणों की पुष्टि हो सकेगी।

वीडियो आया सामने

घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें ट्रांसफार्मर से तेज लपटें उठती हुई दिखाई दे रही हैं। वीडियो में काले धुएं का बड़ा गुबार आसमान में फैलता नजर आ रहा है। साथ ही लोग घबराकर इधर-उधर भागते दिखाई दे रहे हैं।

बड़ा हादसा टला

जिस स्थान पर ट्रांसफार्मर में आग लगी, उसके आसपास मकान और वाहन खड़े थे। ऐसे में आग फैलने पर बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि समय रहते लोगों ने सतर्कता दिखाई और स्थिति पर काबू पा लिया गया। राहत की बात यह रही कि घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई।

फायर ब्रिगेड ने संभाला मोर्चा

सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर इलाके की बिजली आपूर्ति भी कुछ समय के लिए बंद कर दी गई।

ग्रामीणों में डर का माहौल

घटना के बाद गांव के लोगों में डर और चिंता का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि पुराने ट्रांसफार्मर और बिजली व्यवस्था की नियमित जांच नहीं होने के कारण इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं।

बिजली विभाग पर उठे सवाल

स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए ट्रांसफार्मरों की नियमित मेंटेनेंस और सुरक्षा जांच की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।

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Updated on:

07 May 2026 02:01 pm

Published on:

07 May 2026 01:59 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kawardha / Transformer Blast News: कवर्धा में ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, मची अफरा-तफरी, घर छोड़कर भागे लोग

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