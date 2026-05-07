Transformer Blast News: कवर्धा में ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, मची अफरा-तफरी, घर छोड़कर भागे लोग

Transformer Blast News: छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के ग्राम पंचायत पोंडी में गुरुवार को अचानक ट्रांसफार्मर में आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। घटना के दौरान आसपास के लोग डर के कारण अपने घरों से बाहर निकल आए। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड और स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची।