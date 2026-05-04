CG Breaking: भीषण सड़क हादसा, नदी में गिरी कार, 4 युवकों की मौत, 2 की हालत गंभीर

CG Breaking: छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले से भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरी। इस हादसे में कार सवार चार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।