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कवर्धा में हादसा: तेज रफ्तार बस ने ट्रक को मारी टक्कर, 15 से ज्यादा यात्री घायल, कई की हालत गंभीर

Kawardha Road Accident: बस में करीब 60 से अधिक यात्री सवार थे, जो जबलपुर से रायपुर की ओर आ रहे थे। अचानक हुए इस हादसे में 15 से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं...

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कवर्धा

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Khyati Parihar

Apr 30, 2026

बस ने ट्रक को मारी टक्कर (फोटो सोर्स- पत्रिका)

बस ने ट्रक को मारी टक्कर (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Kawardha Road Accident: छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। रायपुर-जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-30) पर यात्रियों से भरी एक तेज रफ्तार बस ने सामने जा रहे ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खेत में जा घुसी। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और यात्रियों में चीख-पुकार शुरू हो गई।

Kawardha Road Accident: हादसे में 15 से ज्यादा यात्री घायल

मिली जानकारी के अनुसार, यह हादसा पोंडी चौकी क्षेत्र के पोंडी बायपास के पास हुआ। बस में करीब 60 से अधिक यात्री सवार थे, जो जबलपुर से रायपुर की ओर आ रहे थे। अचानक हुए इस हादसे में 15 से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं, जिनमें से 3 से 4 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है।

मौके पर पहुंची पुलिस

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। राहत एवं बचाव कार्य शुरू करते हुए घायलों को बस से बाहर निकाला गया और तत्काल नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। गंभीर रूप से घायल यात्रियों को बेहतर इलाज के लिए रेफर किए जाने की भी जानकारी सामने आ रही है।

टक्कर के बाद खेत में जा घुसा बस

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बस की रफ्तार काफी तेज थी और अचानक सामने आए ट्रक से टकरा गई, जिससे यह बड़ा हादसा हो गया। टक्कर के बाद बस चालक नियंत्रण खो बैठा और वाहन सड़क से उतरकर खेत में जा घुसा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। प्रारंभिक तौर पर तेज रफ्तार और लापरवाही को हादसे की मुख्य वजह माना जा रहा है।

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Published on:

30 Apr 2026 06:26 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kawardha / कवर्धा में हादसा: तेज रफ्तार बस ने ट्रक को मारी टक्कर, 15 से ज्यादा यात्री घायल, कई की हालत गंभीर

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