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कवर्धा से भागा, रायपुर में पकड़ा गया- शादी से पहले कांग्रेस नेता गिरफ्तार, जानें मामला…

Congress Leader Arrested: छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में किसान कांग्रेस जिलाध्यक्ष रवि चंद्रवंशी को शादी का झांसा देकर यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

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कवर्धा

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Laxmi Vishwakarma

Apr 26, 2026

शादी से पहले कांग्रेस नेता गिरफ्तार (photo source- Patrika)

शादी से पहले कांग्रेस नेता गिरफ्तार (photo source- Patrika)

Congress Leader Arrested: कवर्धा जिले से एक चर्चित मामला सामने आया है, जहां एक कांग्रेस नेता को शादी से ठीक पहले पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी एक युवती द्वारा लगाए गए गंभीर यौन शोषण के आरोपों के बाद हुई है, जिसने पूरे इलाके में हलचल मचा दी है।

Congress Leader Arrested: क्या है पूरा मामला?

जिला किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रवि चंद्रवंशी पर एक युवती ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। युवती की शिकायत के आधार पर महिला थाना में पहले ही एफआईआर दर्ज की गई थी।पुलिस के अनुसार, मामले की प्रारंभिक जांच के बाद आरोपों को गंभीर मानते हुए कार्रवाई की गई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।

रायपुर से गिरफ्तारी

पुलिस ने आरोपी को रायपुर से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद उसे कवर्धा लाया गया, जहां आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है। सूत्रों के मुताबिक, पुलिस को आरोपी की लोकेशन की जानकारी मिलने के बाद टीम ने कार्रवाई करते हुए उसे हिरासत में लिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि रवि चंद्रवंशी की शादी 7 मई को तय थी। शादी की तैयारियां जोरों पर थीं, लेकिन गिरफ्तारी के चलते वह सलाखों के पीछे पहुंच गया। इस घटनाक्रम ने न केवल राजनीतिक गलियारों में, बल्कि सामाजिक स्तर पर भी चर्चा को जन्म दिया है।

आरोप और कानूनी पहलू

युवती ने आरोप लगाया है कि आरोपी ने उसे शादी का भरोसा दिलाकर लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाए और बाद में मुकर गया। ऐसे मामलों में भारतीय कानून के तहत यह गंभीर अपराध माना जाता है और दोषी पाए जाने पर कड़ी सजा का प्रावधान है। पुलिस अब मामले की गहराई से जांच कर रही है, जिसमें दोनों पक्षों के बयान, सबूत और अन्य पहलुओं को शामिल किया जाएगा।

राजनीतिक और सामाजिक असर

Congress Leader Arrested: चूंकि आरोपी एक सक्रिय राजनीतिक पद पर था, इस गिरफ्तारी का असर स्थानीय राजनीति पर भी पड़ सकता है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सवाल उठा सकता है, वहीं संगठन के भीतर भी स्थिति पर नजर रखी जा रही है। सामाजिक रूप से भी यह मामला संवेदनशील है, क्योंकि इसमें विश्वास, संबंध और कानून—तीनों पहलू जुड़े हुए हैं। फिलहाल पुलिस जांच जारी है और आने वाले दिनों में इस मामले में और खुलासे हो सकते हैं। आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस रिमांड की मांग हो सकती है। डिजिटल और अन्य साक्ष्यों की जांच की जाएगी।

बता दें कि यह मामला एक बार फिर यह दर्शाता है कि व्यक्तिगत संबंधों से जुड़े विवाद जब कानून के दायरे में आते हैं, तो उनके परिणाम बेहद गंभीर हो सकते हैं। शादी जैसे अहम मौके से ठीक पहले हुई यह गिरफ्तारी पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और अदालत इस मामले में क्या निर्णय देती है।

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Published on:

26 Apr 2026 12:36 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kawardha / कवर्धा से भागा, रायपुर में पकड़ा गया- शादी से पहले कांग्रेस नेता गिरफ्तार, जानें मामला…

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