Chhattisgarh Jobs: नौकरी पाने का सुनहरा अवसर, कवर्धा में 2 हजार से अधिक पदों पर निकली भर्ती, 8वीं पास भी कर सकते है आवेदन

जिला रोजगार कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार रोजगार मेला 17 जून को सुबह 10.30 बजे से शाम 4 बजे तक वीर सावरकर भवन कवर्धा में आयोजित किया जाएगा। मेले में 20 से अधिक विभिन्न सेक्टरों के नियोजक शामिल होंगे और लगभग 2 हजार रिक्त पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन करेंगे। रोजगार मेले में शामिल होने के लिए आवेदकों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास से लेकर स्नातक व विभिन्न तकनीकी योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।