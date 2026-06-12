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Chhattisgarh Jobs: नौकरी पाने का सुनहरा अवसर, कवर्धा में 2 हजार से अधिक पदों पर निकली भर्ती, 8वीं पास भी कर सकते है आवेदन

8th Pass Job: 2 हजार से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसमें 8वीं पास से लेकर अन्य योग्यताधारी अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के जरिए बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है, जिससे क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा।

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कवर्धा

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Love Sonkar

Jun 12, 2026

Chhattisgarh Jobs

कवर्धा में 2 हजार से अधिक पदों पर निकली भर्ती (Photo Patrika)

Kawardha News: कवर्धा जिले के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर आने वाला है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र द्वारा 17 जून को जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें निजी क्षेत्र की विभिन्न कंपनियों द्वारा 2 हजार से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। रोजगार मेले में तकनीकी और गैर-तकनीकी दोनों प्रकार के पदों के लिए चयन प्रक्रिया आयोजित होगी।

Private Jobs: 8वीं पास से लेकर स्नातक के लिए मौका

जिला रोजगार कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार रोजगार मेला 17 जून को सुबह 10.30 बजे से शाम 4 बजे तक वीर सावरकर भवन कवर्धा में आयोजित किया जाएगा। मेले में 20 से अधिक विभिन्न सेक्टरों के नियोजक शामिल होंगे और लगभग 2 हजार रिक्त पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन करेंगे। रोजगार मेले में शामिल होने के लिए आवेदकों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास से लेकर स्नातक व विभिन्न तकनीकी योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।

रोजगार मेले में शामिल होने के लिए आवेदकों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास से लेकर स्नातक व विभिन्न तकनीकी योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।

आईटीआई में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन

तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रोजगार की दिशा में कदम बढ़ाने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। जिले की पांच शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं (आईटीआई) में विभिन्न व्यवसायों की रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी है। इच्छुक अभ्यर्थी 15 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

जिला प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कवर्धा, पंडरिया, सहसपुर लोहारा, बोड़ला व पिपरिया में संचालित विभिन्न ट्रेडों की रिक्त सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 29 मई से प्रारंभ हो चुकी है और अंतिम तिथि 15 जून निर्धारित की गई है। अभ्यर्थियों को आईटीआई की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

प्रवेश प्रक्रिया में किसी प्रकार की त्रुटि से बचने के लिए आवेदकों को पहले वेबसाइट पर उपलब्ध प्रवेश विवरणिका का अध्ययन करने की सलाह दी गई है। विवरणिका में पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, चयन प्रक्रिया व अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध हैं। संस्था प्रबंधन ने बताया कि आवेदन के बाद निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार काउंसिलिंग और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया संबंधित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में आयोजित की जाएगी। इसके आधार पर अभ्यर्थियों को विभिन्न ट्रेडों में प्रवेश दिया जाएगा।

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Published on:

12 Jun 2026 04:01 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kawardha / Chhattisgarh Jobs: नौकरी पाने का सुनहरा अवसर, कवर्धा में 2 हजार से अधिक पदों पर निकली भर्ती, 8वीं पास भी कर सकते है आवेदन

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