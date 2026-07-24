खून से PM मोदी को लिखा पत्र, NEET पेपर लीक पर कवर्धा के युवाओं का फूटा गुस्सा, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग

इधर, बस्तर में भी NEET परीक्षा में कथित पेपर लीक, छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की हिरासत के विरोध में नगरनार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। यह प्रदर्शन छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आयोजित किया गया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई गई।