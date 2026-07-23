Kawardha Murder Case: दोस्त ही निकला कातिल, सात दिन में अंधे हत्याकांड का खुलासा, पत्थर से वार कर की थी हत्या

Blind Murder Case: कबीरधाम पुलिस ने बोड़ला थाना क्षेत्र के बहुचर्चित अंधे हत्याकांड का महज सात दिन में खुलासा करते हुए मृतक के दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने अपने मित्र को भोरमदेव-चिल्फी घाटी घूमने और शराब पीने के बहाने साथ ले गया था। रास्ते में दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी ने पत्थर से हमला कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल खून से सना पत्थर, वारदात के समय पहने गए कपड़े और मृतक की मोटरसाइकिल बरामद कर ली है।