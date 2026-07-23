कांग्रेस भवन घेराव के दौरान जमकर पथराव! 16 पुलिस जवान घायल, कमिश्नर संजीव शुक्ला ने अस्पताल पहुंचकर जाना हाल

दूसरी तरफ रायपुर में एक तरफ जहां बीजेपी ने कांग्रेस के कार्यालय का घेराव किया, तो वहीं कांग्रेस ने रायपुर में बीजेपी कार्यालय एकात्म परिसर का घेराव किया। बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर पीसीसी संचार प्रमुख सुशील आनंद ने कहा कि बीजेपी ने अचानक कांग्रेस कार्यालय का घेराव का फैसला लिया। पुलिस का काम प्रदर्शनकारियों को रोकना था। सरकार के कैबिनेट मंत्री इसमें शामिल हुए। हम गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। भाजपा के लोगों ने पानी पाउच, चप्पल, पत्थरों से हमला किया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले कांग्रेस की तरफ छोड़े। जब की उग्र प्रदर्शन बीजेपी के लोग कर रहे थे। कांग्रेस भवन में मौजूद कांग्रेसियों में भय पैदा कर रहे थे। प्रदर्शन में शामिल होने वाले मंत्रियों की बर्खास्तगी की मांग राजपाल से की।