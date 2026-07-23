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रायपुर

कांग्रेस भवन घेराव के दौरान जमकर पथराव! 16 पुलिस जवान घायल, कमिश्नर संजीव शुक्ला ने अस्पताल पहुंचकर जाना हाल

BJP-Congress Protest In Raipur: नीट पेपर लीक मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को रायपुर में कांग्रेस भवन का घेराव किया। इस दौरान प्रदर्शन उग्र हो गया और पुलिस के साथ झड़प की स्थिति बन गई।
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रायपुर

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Khyati Parihar

Jul 23, 2026

NEET Paper Leak Protest

कमिश्नर संजीव शुक्ला ने अस्पताल पहुंचकर जाना हाल (फोटो सोर्स- DPR)

BJP Congress Protest Raipur: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा कांग्रेस भवन घेराव के लिए निकाली गई विरोध रैली के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और रैली को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल द्वारा बैरिकेडिंग कर सुरक्षा व्यवस्था संभाली जा रही थी। इसी दौरान कांग्रेस भवन की ओर से कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा बैरकेडिंग के पीछे से चढ़कर नारेबाजी किए जाने और पत्थर एवं बोतलें फेंके जाने से अव्यवस्था की स्थिति निर्मित हो गई, जिसमें ड्यूटी पर तैनात पुलिस के 16 जवान घायल हो गए। घायलों में एक महिला आरक्षक सहित दो पुलिस जवानों को गंभीर चोटें आई, पुलिस द्वारा वाटर कैनन और अश्रु गैस चलाकर स्थिति को नियंत्रित किया गया और कोई अप्रिय स्थिति निर्मित नहीं हुई

कमिश्नर संजीव शुक्ला ने अस्पताल पहुंचकर जाना हाल

घटना की जानकारी मिलते ही रायपुर के पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला रामकृष्णा केयर अस्पताल पहुंचे और भर्ती पुलिस जवानों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। उन्होंने चिकित्सकों से घायल जवानों के स्वास्थ्य एवं उपचार की विस्तृत जानकारी ली तथा सभी घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए। उन्होंने जवानों का उत्साहवर्धन करते हुए उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

घायल जवान कलेश्वर वर्मा ने बताया कि बैरिकेटिंग के दौरान भीड़ के बीच फंस जाने से उन्हें सांस लेने में परेशानी हुई, जिसके बाद उन्हें तत्काल अस्पताल लाया गया। वहीं, प्रशिक्षु उप निरीक्षक (पीएसआई) देवराज सिंह के सिर पर बोतल लगने से गंभीर चोट आई है, जिनका उपचार चिकित्सकों की निगरानी में जारी है।

अन्य घायल आरक्षकों को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इस दौरान पुलिस उपायुक्त (मध्य) तारकेश्वर पटेल, एसीपी नीलेश द्विवेदी, टीआई राजेश मरई सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।

BJP Congress Protest Raipur: कांग्रेस ने लगाए गंभीर आरोप

दूसरी तरफ रायपुर में एक तरफ जहां बीजेपी ने कांग्रेस के कार्यालय का घेराव किया, तो वहीं कांग्रेस ने रायपुर में बीजेपी कार्यालय एकात्म परिसर का घेराव किया। बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर पीसीसी संचार प्रमुख सुशील आनंद ने कहा कि बीजेपी ने अचानक कांग्रेस कार्यालय का घेराव का फैसला लिया। पुलिस का काम प्रदर्शनकारियों को रोकना था। सरकार के कैबिनेट मंत्री इसमें शामिल हुए। हम गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। भाजपा के लोगों ने पानी पाउच, चप्पल, पत्थरों से हमला किया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले कांग्रेस की तरफ छोड़े। जब की उग्र प्रदर्शन बीजेपी के लोग कर रहे थे। कांग्रेस भवन में मौजूद कांग्रेसियों में भय पैदा कर रहे थे। प्रदर्शन में शामिल होने वाले मंत्रियों की बर्खास्तगी की मांग राजपाल से की।

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Bhupesh Baghel

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Updated on:

23 Jul 2026 10:22 am

Published on:

23 Jul 2026 10:21 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / कांग्रेस भवन घेराव के दौरान जमकर पथराव! 16 पुलिस जवान घायल, कमिश्नर संजीव शुक्ला ने अस्पताल पहुंचकर जाना हाल

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