छत्तीसगढ़ में 7.22 लाख बेरोजगार! बीटेक, एमबीए और पीएचडी डिग्रीधारकों को भी नहीं मिल रही नौकरी

पत्रिका पड़ताल के दौरान यह बात प्रमुखता से सामने आई कि राज्य में औद्योगिक निवेश की सुस्त रफ्तार बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है। पिछली सरकार के दौरान 1.27 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हस्ताक्षरित होने का बड़ा दावा किया गया था, लेकिन इनमें से 10 प्रतिशत निवेश भी वास्तव में जमीन पर नहीं उतर सका। फाइलों में दर्ज जानकारी के अनुसार, 216 उद्योगों के साथ अनुबंध किए गए थे, लेकिन इनमें से केवल 25 उद्योगों में ही व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो पाया। 2019-2024 की औद्योगिक नीति के अपेक्षित परिणाम न मिलने के बाद अब राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति 2024-2030 लागू की है, जिससे अब युवाओं को नए रोजगार मिलने की आस बंधी है।