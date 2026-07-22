“हम बस्तर से आए हैं”… सुनते ही दिल्ली पुलिस ने रोक दिया! जंतर-मंतर जा रहे लोगों का बड़ा आरोप

जंतर-मंतर पहुंचने की कोशिश कर रहे लोगों का कहना है कि वे अपने मुद्दों को लोकतांत्रिक तरीके से रखने के लिए राजधानी पहुंचे थे। उनका आरोप है कि उन्हें अपनी बात रखने का मौका देने के बजाय पहचान के आधार पर रोका गया। प्रदर्शन में शामिल कुछ लोगों ने कहा कि बस्तर के हर व्यक्ति को संदेह की नजर से देखना उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है। उनका कहना है कि वे भारत के नागरिक हैं और उन्हें भी अपनी बात रखने का उतना ही अधिकार है, जितना देश के किसी अन्य नागरिक को है।