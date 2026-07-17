Love Temple of Bastar: क्या सच में मिल जाते हैं बिछड़े प्रेमी? बस्तर के इस मंदिर की कहानी सुनकर रह जाएंगे हैरान

मंदिर से जुड़ी एक और दिलचस्प मान्यता यह है कि यहां चढ़ाई गई तस्वीरों और पत्रों को कोई हाथ नहीं लगाता। इनकी देखरेख मंदिर के पुजारी करते हैं और इन्हें सुरक्षित रखा जाता है। हालांकि, इन मान्यताओं और श्रद्धालुओं के दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की गई है। मुकड़ी मावली माता मंदिर आज आस्था, लोकविश्वास और बस्तर की अनूठी सांस्कृतिक परंपराओं का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन चुका है, जो देशभर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है।