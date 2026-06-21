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दंतेवाड़ा

Shakil Mohammad Rizvi: कांग्रेस हाईकमान का बड़ा फैसला, दंतेवाड़ा जिला के नए अध्यक्ष बने शकील मोहम्मद रिज़वी

Dantewada Congress President: कांग्रेस हाईकमान ने दंतेवाड़ा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पर शकील मोहम्मद रिज़वी की नियुक्ति को मंजूरी दी।

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दंतेवाड़ा

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Laxmi Vishwakarma

Jun 21, 2026

Shakil Mohammad Rizvi

शकील मोहम्मद रिज़वी की नियुक्ति (photo source- Patrika)

Shakil Mohammad Rizvi: कांग्रेस संगठन में बदलाव करते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) ने छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पर शकील मोहम्मद रिज़वी की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल द्वारा 21 जून 2026 को जारी प्रेस विज्ञप्ति में इसकी आधिकारिक जानकारी दी गई।

Congress Leadership Change: संगठन सृजन अभियान के तहत फैसला

जारी आदेश के अनुसार, कांग्रेस अध्यक्ष ने ‘संगठन सृजन अभियान’ के अंतर्गत शकील मोहम्मद रिज़वी को दंतेवाड़ा जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। पार्टी द्वारा संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने और नए नेतृत्व को अवसर देने की रणनीति के तहत यह निर्णय लिया गया है।

जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने की कवायद

कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान प्रदेशभर में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि स्थानीय स्तर पर सक्रिय और प्रभावी नेतृत्व के माध्यम से कार्यकर्ताओं को संगठित किया जा सकता है और जनता के बीच पार्टी की पकड़ को और मजबूत बनाया जा सकता है।

बस्तर की राजनीति में अहम है दंतेवाड़ा

दंतेवाड़ा जिला बस्तर संभाग की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आदिवासी बहुल इस क्षेत्र में राजनीतिक गतिविधियां हमेशा चर्चा का विषय रहती हैं। ऐसे में जिला कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर नए चेहरे की नियुक्ति को संगठन के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

नई जिम्मेदारी, नई चुनौतियां

शकील मोहम्मद रिज़वी के सामने संगठन को सक्रिय बनाने, कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय बढ़ाने और कांग्रेस की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होंगी। साथ ही उन्हें स्थानीय मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाकर संगठन को मजबूत आधार देने की चुनौती का भी सामना करना होगा।

Dantewada Congress Committee: कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल

नियुक्ति की घोषणा के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं में उत्साह देखा जा रहा है। पार्टी पदाधिकारियों ने नए जिला अध्यक्ष को बधाई देते हुए उम्मीद जताई है कि उनके नेतृत्व में दंतेवाड़ा कांग्रेस संगठन और अधिक मजबूत होगा तथा क्षेत्र में पार्टी की गतिविधियों को नई गति मिलेगी।

आगामी राजनीतिक रणनीति पर रहेगी नजर

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस आगामी चुनावी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए संगठनात्मक स्तर पर लगातार बदलाव कर रही है। ऐसे में दंतेवाड़ा में शकील मोहम्मद रिज़वी की नियुक्ति को भी पार्टी की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि उनके नेतृत्व में दंतेवाड़ा कांग्रेस किस प्रकार संगठन विस्तार और जनसंपर्क अभियान को आगे बढ़ाती है।

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Published on:

21 Jun 2026 02:05 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dantewada / Shakil Mohammad Rizvi: कांग्रेस हाईकमान का बड़ा फैसला, दंतेवाड़ा जिला के नए अध्यक्ष बने शकील मोहम्मद रिज़वी

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