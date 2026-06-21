Shakil Mohammad Rizvi: कांग्रेस हाईकमान का बड़ा फैसला, दंतेवाड़ा जिला के नए अध्यक्ष बने शकील मोहम्मद रिज़वी

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस आगामी चुनावी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए संगठनात्मक स्तर पर लगातार बदलाव कर रही है। ऐसे में दंतेवाड़ा में शकील मोहम्मद रिज़वी की नियुक्ति को भी पार्टी की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि उनके नेतृत्व में दंतेवाड़ा कांग्रेस किस प्रकार संगठन विस्तार और जनसंपर्क अभियान को आगे बढ़ाती है।