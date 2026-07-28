Bus Accident: दंतेवाड़ा में अनियंत्रित होकर पलटी महेंद्रा ट्रेवल्स की बस, 10 से ज्यादा यात्री थे सवार

Dantewada bus Accident: छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में मंगलवार तड़के एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। भांसी थाना क्षेत्र के धुरली गांव के पास यात्रियों से भरी महेंद्रा ट्रेवल्स की बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और यात्रियों में अफरा-तफरी फैल गई। दुर्घटना में 10 से 12 यात्री घायल हो गए, जिन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाकर उपचार शुरू कराया गया। सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा बल के जवान मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव अभियान चलाकर बस में फंसे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला।