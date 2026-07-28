28 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

दंतेवाड़ा

Bus Accident: दंतेवाड़ा में अनियंत्रित होकर पलटी महेंद्रा ट्रेवल्स की बस, 10 से ज्यादा यात्री थे सवार

Chhattisgarh Bus Accident: महेंद्रा ट्रेवल्स की यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 10 से ज्यादा यात्री घायल हुए। जवानों ने रेस्क्यू कर घायलों को दंतेवाड़ा और बचेली अस्पताल पहुंचाया।
less than 1 minute read
Google source verification

दंतेवाड़ा

image

Love Sonkar

Jul 28, 2026

Dantewada bus Accident

अनियंत्रित होकर पलटी महेंद्रा ट्रेवल्स की बस (Photo Patrika)

Dantewada bus Accident: छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में मंगलवार तड़के एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। भांसी थाना क्षेत्र के धुरली गांव के पास यात्रियों से भरी महेंद्रा ट्रेवल्स की बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और यात्रियों में अफरा-तफरी फैल गई। दुर्घटना में 10 से 12 यात्री घायल हो गए, जिन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाकर उपचार शुरू कराया गया। सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा बल के जवान मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव अभियान चलाकर बस में फंसे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला।

अपडेट जारी है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

28 Jul 2026 10:13 am

Published on:

28 Jul 2026 10:12 am

Hindi News / Chhattisgarh / Dantewada / Bus Accident: दंतेवाड़ा में अनियंत्रित होकर पलटी महेंद्रा ट्रेवल्स की बस, 10 से ज्यादा यात्री थे सवार

बड़ी खबरें

View All

दंतेवाड़ा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

पत्नी का चाकू से काटा गला, शव घर के पीछे ​छिपाया, 6 दिन बाद दंतेवाड़ा पुलिस से बोला- अफेयर के शक में मार डाला

Dantewada News, chhattisgarh crime news
दंतेवाड़ा

Love Temple of Bastar: क्या सच में मिल जाते हैं बिछड़े प्रेमी? बस्तर के इस मंदिर की कहानी सुनकर रह जाएंगे हैरान

Love Temple of Bastar
दंतेवाड़ा

बस्तर की सियासत में नया मोड़! दंतेवाड़ा कांग्रेस के एक फैसले ने खींचा सबका ध्यान, आदिवासी नेता ने भी किया विरोध

Chhattisgarh Congress
दंतेवाड़ा

Shakil Mohammad Rizvi: कांग्रेस हाईकमान का बड़ा फैसला, दंतेवाड़ा जिला के नए अध्यक्ष बने शकील मोहम्मद रिज़वी

Shakil Mohammad Rizvi
दंतेवाड़ा

बुलडोजर चला, छिन गई छत, दंतेवाड़ा में टेलिंग डैम के खतरे पर कार्रवाई से 10 परिवार बेघर, 15 अक्टूबर तक ही मिला अस्थायी ठिकाना

Tailing Dam Risk
दंतेवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.