बस्तर की सियासत में नया मोड़! दंतेवाड़ा कांग्रेस के एक फैसले ने खींचा सबका ध्यान, आदिवासी नेता ने किया विरोध

Chhattisgarh Congress: छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में कांग्रेस ने संगठन में बदलाव करते हुए दंतेवाड़ा जिले के नए जिला अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी है। लंबे समय से खाली पड़े पद पर वरिष्ठ नेता शकील मोहम्मद रिजवी को जिम्मेदारी दी गई है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने यह नियुक्ति की है। रिजवी की नियुक्ति के बाद बस्तर की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच इस फैसले को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। संगठन अब नए नेतृत्व के साथ आगे की रणनीति तैयार करेगा।