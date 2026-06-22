आदेश जारी! छत्तीसगढ़ में 12 तहसीलदारों को मिला डिप्टी कलेक्टर का प्रमोशन, देखें नई पोस्टिंग list

Chhattisgarh Promotion List: छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव करते हुए 12 तहसीलदारों को डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदोन्नति दी है। पदोन्नति के साथ ही इन अधिकारियों की नई पदस्थापना भी कर दी गई है। शासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार सभी अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। यह पदोन्नति तीन वर्ष की स्थानापन्न अवधि के लिए की गई है। अब ये अधिकारी छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा के नियमों के तहत अपनी सेवाएं देंगे। संबंधित अधिकारियों को जल्द नई जगह पर कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं।