छत्तीसगढ़ में 30 आबकारी अफसरों का हुआ ट्रांसफर, देखें List

Chhattisgarh Transfer list: छत्तीसगढ़ सरकार ने आबकारी विभाग में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव किया है। वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग में कार्यरत 30 अधिकारियों और कर्मचारियों का स्थानांतरण किया गया है। विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार सभी अधिकारियों को प्रशासनिक आधार पर तत्काल प्रभाव से नई जगहों पर पदस्थ किया गया है। तबादला आदेश में अधिकारियों को नई जिम्मेदारी संभालने के निर्देश दिए गए हैं। सभी पदस्थापनाएं आगामी आदेश तक अस्थाई रूप से लागू रहेंगी। विभागीय कामकाज को सुचारू बनाने के उद्देश्य से यह फेरबदल किया गया है।