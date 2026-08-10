‘मोदी की गारंटी’ पर बोले CM साय बोले- 18 लाख PM आवास, 70 लाख महिलाओं को महतारी वंदन, यही है डबल इंजन की ताकत

Double Engine Government: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद संजय सिंह द्वारा लगाए गए 'प्रदेश सरकार को केंद्र ने हाईजैक कर लिया है' वाले आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने दावा किया कि पिछले ढाई वर्षों में डबल इंजन सरकार की बदौलत राज्य में विकास कार्यों में तेजी आई है और जनता से किए गए अधिकांश वादों को पूरा किया जा रहा है। कुनकुरी रवाना होने से पहले मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के अनुरूप लगातार काम कर रही है और हर वर्ग के हित में योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है।