Flood Relief Fund: असम के बाढ़ प्रभावितों की सहायता के लिए छत्तीसगढ़ सरकार देगी 5 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री ने किया ऐलान

Assam Flood News: असम में बाढ़ से बिगड़े हालात के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने मदद का हाथ बढ़ाया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बाढ़ प्रभावित लोगों की सहायता और राहत-पुनर्वास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपये की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। सीएम साय ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से फोन पर बात कर बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली और कहा कि संकट की इस घड़ी में छत्तीसगढ़ पूरी एकजुटता के साथ असम के भाई-बहनों के साथ खड़ा है।