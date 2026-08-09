Flood Relief Fund: असम के बाढ़ प्रभावितों की सहायता के लिए छत्तीसगढ़ सरकार देगी 5 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री ने किया ऐलान

असम के बाढ़ प्रभावितों की सहायता के लिए छत्तीसगढ़ सरकार देगी 5 करोड़ रुपये (Photo Patrika)
Assam Flood News: असम में बाढ़ से बिगड़े हालात के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने मदद का हाथ बढ़ाया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बाढ़ प्रभावित लोगों की सहायता और राहत-पुनर्वास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपये की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। सीएम साय ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से फोन पर बात कर बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली और कहा कि संकट की इस घड़ी में छत्तीसगढ़ पूरी एकजुटता के साथ असम के भाई-बहनों के साथ खड़ा है।
मुख्यमंत्री साय ने असम में बाढ़ से प्रभावित लोगों की स्थिति को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से 5 करोड़ रुपये की सहायता राशि देने का निर्णय लिया है। यह राशि राहत एवं पुनर्वास से जुड़े कार्यों में उपयोग की जाएगी। सरकार की ओर से दी जाने वाली यह सहायता असम में बाढ़ से प्रभावित परिवारों तक राहत पहुंचाने और आपदा के बाद जरूरी पुनर्वास कार्यों में सहयोग करेगी।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रविवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से दूरभाष पर चर्चा कर राज्य में बाढ़ की स्थिति और प्रभावित क्षेत्रों की जानकारी ली। बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री साय ने बाढ़ प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि प्राकृतिक आपदा की इस कठिन घड़ी में छत्तीसगढ़ की जनता असम के अपने भाई-बहनों के साथ पूरी एकजुटता से खड़ी है।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि संकट की इस घड़ी में छत्तीसगढ़ के लोग असम के अपने भाई-बहनों के साथ पूरी एकजुटता से खड़े हैं। उन्होंने प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना जताते हुए कहा कि मुश्किल समय में एक-दूसरे की सहायता करना देश की एकजुटता और सहयोग की भावना को मजबूत करता है। उन्होंने असम में राहत एवं पुनर्वास कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग की भावना व्यक्त की।
असम में बाढ़ की स्थिति के बीच बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित क्षेत्रों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे समय में राहत सामग्री, आवश्यक सुविधाओं और पुनर्वास से जुड़े कार्यों के लिए अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता होती है।
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