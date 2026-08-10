महतारी वंदन योजना में बड़ा बदलाव! 40 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित महिलाओं को भी मिलेगा लाभ, कब शुरू होगा रजिस्ट्रेशन?

महतारी वंदन योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के जरिए पहुंचाई जाती है। योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ उनके लिए सामाजिक सुरक्षा का आधार मजबूत करना है। अब 40 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित महिलाओं को भी इसमें शामिल किए जाने की तैयारी से इस वर्ग की पात्र महिलाओं को भी नियमित आर्थिक सहायता मिलने की उम्मीद है।