महतारी वंदन योजना में बड़ा बदलाव! 40 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित महिलाओं को भी मिलेगा लाभ, कब शुरू होगा रजिस्ट्रेशन?

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने दी जानकारी ( Photo - Patrika )
Mahtari Vandan Yojana 2026: छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आया है। राज्य सरकार योजना का दायरा बढ़ाने की तैयारी में है। योजना से जुड़ी जानकारी के मुताबिक, 40 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित महिलाओं को भी इसके लाभ के दायरे में शामिल किए जाने की तैयारी है। इस बदलाव के लागू होने के बाद ऐसी महिलाओं को भी हर महीने एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिलने का रास्ता खुल सकता है।
महतारी वंदन योजना के तहत वर्तमान में पात्र महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने 1000 रुपये की राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है। अब 40 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित महिलाओं को योजना से जोड़ने की तैयारी से प्रदेश में लाभार्थियों की संख्या बढ़ सकती है।
महतारी वंदन योजना में नई श्रेणी को शामिल करने का उद्देश्य 40 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित महिलाओं को आर्थिक सहायता के दायरे में लाना है। योजना के विस्तार के बाद इस वर्ग की पात्र महिलाओं को भी नियमित आर्थिक सहयोग मिल सकेगा। हर महीने मिलने वाली एक हजार रुपये की सहायता राशि रोजमर्रा की जरूरतों और आवश्यक खर्चों में मददगार हो सकती है। साथ ही, इससे महिलाओं को आर्थिक रूप से अधिक आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी सहायता मिलने की उम्मीद है।
40 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित महिलाओं को योजना में शामिल करने को लेकर प्रशासनिक स्तर पर प्रक्रिया आगे बढ़ाने पर मंथन किया जा रहा है। नई श्रेणी को योजना से जोड़ने के लिए पात्रता के नियम और आवेदन से जुड़ी प्रक्रिया को लेकर जरूरी तैयारियां की जा रही हैं। सरकार की ओर से इस संबंध में आगे विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जा सकते हैं। इनमें नई श्रेणी की महिलाओं के लिए पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और अन्य आवश्यक औपचारिकताओं की जानकारी दी जाएगी।
इस बदलाव को लेकर सबसे अहम जानकारी यह है कि 40 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित महिलाओं के लिए रजिस्ट्रेशन योजना का पोर्टल खुलने के बाद शुरू होगा। पोर्टल पर पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध होने के बाद पात्र महिलाएं आवेदन कर सकेंगी। हालांकि, फिलहाल रजिस्ट्रेशन शुरू होने की सटीक तारीख सामने नहीं आई है। महिलाओं को पोर्टल खुलने और सरकार की ओर से आधिकारिक सूचना जारी होने का इंतजार करना होगा।
महतारी वंदन योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के जरिए पहुंचाई जाती है। योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ उनके लिए सामाजिक सुरक्षा का आधार मजबूत करना है। अब 40 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित महिलाओं को भी इसमें शामिल किए जाने की तैयारी से इस वर्ग की पात्र महिलाओं को भी नियमित आर्थिक सहायता मिलने की उम्मीद है।
महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बताया कि महतारी वंदन योजना में 40 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित महिलाओं को शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि योजना का पोर्टल खुलने के बाद ऐसी महिलाएं पंजीकरण कर सकेंगी। मंत्री के इस बयान के बाद उन महिलाओं के लिए योजना का लाभ लेने की उम्मीद बढ़ी है, जो अभी तक इसके दायरे में नहीं थीं। हालांकि, आवेदन की विस्तृत प्रक्रिया और रजिस्ट्रेशन की तारीख को लेकर आधिकारिक जानकारी का इंतजार है।
40 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित महिलाओं के लिए फिलहाल सबसे बड़ा सवाल रजिस्ट्रेशन की तारीख को लेकर है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पोर्टल खुलने के बाद ही इस श्रेणी की महिलाएं अपना पंजीकरण करा सकेंगी। हालांकि, सरकार की ओर से अभी रजिस्ट्रेशन शुरू होने की तारीख की घोषणा नहीं की गई है। इसलिए महिलाओं को आधिकारिक सूचना का इंतजार करना होगा।
पोर्टल खुलने और आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद पात्र महिलाएं निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपना पंजीकरण करा सकेंगी। आवेदन स्वीकृत होने और पात्रता पूरी करने वाली महिलाओं को योजना के तहत हर महीने एक हजार रुपये की सहायता राशि मिलने का लाभ मिल सकेगा।
महतारी वंदन योजना राज्य में महिला कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में संचालित प्रमुख योजनाओं में शामिल है। योजना के माध्यम से पात्र महिलाओं को नियमित आर्थिक सहायता दी जा रही है। अब 40 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित महिलाओं को योजना में शामिल किए जाने की तैयारी को इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे इस वर्ग की पात्र महिलाओं को भी आर्थिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलने की उम्मीद है।
फिलहाल महिलाओं को रजिस्ट्रेशन की आधिकारिक तारीख और पोर्टल खुलने का इंतजार करना होगा। सरकार की ओर से आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद ही पात्र महिलाएं योजना के लिए पंजीकरण करा सकेंगी।
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