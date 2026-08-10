तिरंगा जिनके हाथ में था… लाठियां उन्हीं पर सबसे ज्यादा बरसीं, जानिए रायपुर की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी की कहानी

इतिहासकार रामेंद्रनाथ मिश्र बताते हैं, 1930 में जब सत्याग्रहियों को अमरावती जेल से रायपुर लाया गया, तब राधाबाई महिलाओं के साथ स्टेशन पहुंचीं। एक हाथ में तिरंगा और दूसरे हाथ में भोजन की थाली लेकर उन्होंने सत्याग्रहियों का स्वागत किया। इससे नाराज अंग्रेज कलेक्टर ने लाठीचार्ज का आदेश दिया। तिरंगा थामे होने के कारण सबसे अधिक लाठियां राधाबाई पर बरसीं, लेकिन उन्होंने झंडा नहीं छोड़ा। 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में उन्होंने महिलाओं के जुलूस का नेतृत्व किया। उन्हें 20 अन्य महिला सत्याग्रहियों के साथ गिरफ्तार कर छह माह की सजा दी गई। इसके बाद भी वे भारत छोड़ो आंदोलन तक सक्रिय रहीं और कई बार जेल गईं।