Public Holiday: 12 अगस्त को बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर, छत्तीसगढ़ सरकार ने घोषित की छुट्टी

छत्तीसगढ़ की परंपराओं और संस्कृतिक से ओतप्रोत हरेली तिहार में गाय और बैलों की पूजा के साथ शुरू होता है। त्योहार मुख्य रूप से किसानों और खेती-किसानी से जुड़ा हुआ है। किसान अपने खेती के औजारों जैसे हल, कुदाल, फावड़ा आदि की पूजा करते हैं और उन्हें घर में रखकर सुख-समृद्धि की कामना करते हैं। इस दिन घर के मुख्य दरवाजे पर नीम की पत्तियाँ लगाई जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि नीम की पत्तियाँ रोगों और नकारात्मक शक्तियों से बचाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे और युवा गेड़ी चढ़ते हैं। हरेली प्रकृति, कृषि, पशुधन और लोकसंस्कृति के प्रति सम्मान का त्योहार है। यह किसानों के जीवन में खुशहाली और अच्छी फसल की आशा का प्रतीक माना जाता है।