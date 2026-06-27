Public Holiday: 29 जून को सार्वजनिक अवकाश का ऐलान, छत्तीसगढ़ में बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर व बैंक

Public Holiday in Chhattisgarh: जून का महीना बीतने वाला है। वहीं महीने के आखिरी सप्ताह स्कूली बच्चों के लिए खुशियां लेकर आया है। दरअसल इस सप्ताह एक और सरकारी छुट्टी मिलने वाली है। हाल ही में 26 जून को मुहर्रम पर्व को लेकर शासकीय अवकाश की घोषणा हुई थी। वहीं अब आने वाले सोमवार यानी 29 जून को भी छुट्टी की घोषणा हुई है। बता दें कि जून के आखिरी सप्ताह में प्रमुख पर्व, स्थानीय त्योहार और वीकेंड की छुट्टियां शामिल हैं। ऐसे में इस छुट्टी का इस्तेमाल कर अपने परिवार व दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं।