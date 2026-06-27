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ईसा मसीह और हिंदू देवी-देवताओं को लेकर Viral Video पर विवाद तेज, रायपुर में हिंदू संगठनों ने की कानूनी कार्रवाई की मांग

Raipur Viral Video Controversy: रायपुर में वायरल वीडियो को लेकर विवाद बढ़ा। हिंदू संगठनों ने कथित धार्मिक दावों पर आपत्ति जताते हुए निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है।
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रायपुर

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Shradha Jaiswal

Jun 27, 2026

Raipur Viral Video

Raipur Viral Video: हिंदू संगठनों ने की जांच और कार्रवाई की मांग(photo-patrika)

Raipur Viral Video: छत्तीसगढ़ के रायपुर में सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। वीडियो में हिंदू देवी-देवताओं को लेकर कथित आपत्तिजनक और भ्रामक दावे किए जाने का आरोप लगाया गया है। दावा है कि इसमें ईसा मसीह को हिंदू देवी-देवताओं से श्रेष्ठ बताया गया है। साथ ही भगवान शिव और भगवान विष्णु से जुड़े कुछ कथित बयानों को लेकर हिंदू संगठनों ने नाराजगी जताई है। संगठनों ने वीडियो की निष्पक्ष जांच और संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

Viral Video: सोशल मीडिया पर तेजी से फैला वीडियो, संगठनों में नाराजगी

वीडियो के सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद कई हिंदू संगठनों ने नाराजगी जाहिर की है। संगठनों का आरोप है कि इस तरह की सामग्री धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के साथ समाज में भ्रम और तनाव पैदा कर सकती है। संगठनों का कहना है कि धार्मिक आस्थाओं से जुड़े मामलों में सोशल मीडिया पर बिना जांचे-परखे इस तरह के दावों का प्रसार चिंताजनक है।

निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग

मामले को लेकर हिंदू संगठनों ने संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है। संगठनों का कहना है कि वे पुलिस के समक्ष शिकायत दर्ज कराकर वायरल वीडियो की निष्पक्ष जांच की मांग करेंगे। उनका कहना है कि यदि जांच में किसी तरह की जानबूझकर की गई आपत्तिजनक गतिविधि सामने आती है तो संबंधित लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।

पीठाधीश्वर डॉ. स्वामी राजेश्वरानंद ने दी चेतावनी

श्री सुरेश्वर महादेव पीठ रायपुर के पीठाधीश्वर डॉ. स्वामी राजेश्वरानंद ने मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यदि किसी ने धार्मिक भावनाएं आहत करने या समाज में तनाव पैदा करने के उद्देश्य से वीडियो प्रसारित किया है तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि इस तरह के कृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की जाएगी।

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Published on:

27 Jun 2026 03:47 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / ईसा मसीह और हिंदू देवी-देवताओं को लेकर Viral Video पर विवाद तेज, रायपुर में हिंदू संगठनों ने की कानूनी कार्रवाई की मांग

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