ईसा मसीह और हिंदू देवी-देवताओं को लेकर Viral Video पर विवाद तेज, रायपुर में हिंदू संगठनों ने की कानूनी कार्रवाई की मांग

Raipur Viral Video: छत्तीसगढ़ के रायपुर में सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। वीडियो में हिंदू देवी-देवताओं को लेकर कथित आपत्तिजनक और भ्रामक दावे किए जाने का आरोप लगाया गया है। दावा है कि इसमें ईसा मसीह को हिंदू देवी-देवताओं से श्रेष्ठ बताया गया है। साथ ही भगवान शिव और भगवान विष्णु से जुड़े कुछ कथित बयानों को लेकर हिंदू संगठनों ने नाराजगी जताई है। संगठनों ने वीडियो की निष्पक्ष जांच और संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है।