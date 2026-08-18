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छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 22 IAS और 1 IFS अधिकारी का तबादला, कई जिलों के कलेक्टर बदले

Chhattisgarh IAS Transfer:छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। सरकार ने 22 IAS और 1 IFS अधिकारी का तबादला किया है।
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रायपुर

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Aug 18, 2026

IAS Transfer

IAS Transfer

IAS Transfer: छत्तीसगढ़ शासन ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया है। राज्य सरकार ने 22 IAS और 1 IFS अधिकारी का तबादला किया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। तबादला सूची में कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के नाम शामिल हैं और उन्हें अलग-अलग विभागों तथा जिलों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इस फेरबदल का असर प्रदेश के कई जिलों के प्रशासनिक ढांचे पर भी पड़ा है। कई जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं, जिसके चलते अब इन जिलों में नए अधिकारियों के नेतृत्व में प्रशासनिक कामकाज आगे बढ़ेगा।

22 IAS और 1 IFS अधिकारी की नई पदस्थापना

जारी आदेश के अनुसार राज्य सरकार ने प्रशासनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों की नई पदस्थापना की है। कुल 23 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, जिनमें 22 भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और एक भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारी शामिल हैं। अधिकारियों को उनकी नई जिम्मेदारियों के अनुसार अलग-अलग विभागों और जिलों में पदस्थ किया गया है। इस फेरबदल में जिला प्रशासन से लेकर विभागीय स्तर तक जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है।

कई जिलों के कलेक्टर बदले

तबादला आदेश की सबसे अहम बात यह है कि प्रदेश के कई जिलों के कलेक्टरों को भी बदला गया है। कलेक्टर किसी जिले में शासन की योजनाओं और प्रशासनिक व्यवस्था के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में कलेक्टरों के बदलाव से संबंधित जिलों के प्रशासनिक कामकाज में भी नई दिशा देखने को मिल सकती है। नई पदस्थापना के बाद संबंधित अधिकारी अपने-अपने जिलों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे।

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Updated on:

18 Aug 2026 07:43 pm

Published on:

18 Aug 2026 07:43 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 22 IAS और 1 IFS अधिकारी का तबादला, कई जिलों के कलेक्टर बदले

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