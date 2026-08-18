छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 22 IAS और 1 IFS अधिकारी का तबादला, कई जिलों के कलेक्टर बदले

IAS Transfer: छत्तीसगढ़ शासन ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया है। राज्य सरकार ने 22 IAS और 1 IFS अधिकारी का तबादला किया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। तबादला सूची में कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के नाम शामिल हैं और उन्हें अलग-अलग विभागों तथा जिलों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इस फेरबदल का असर प्रदेश के कई जिलों के प्रशासनिक ढांचे पर भी पड़ा है। कई जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं, जिसके चलते अब इन जिलों में नए अधिकारियों के नेतृत्व में प्रशासनिक कामकाज आगे बढ़ेगा।