छत्तीसगढ़ में नेता-अफसर की जंग! कहीं तबादला तो कहीं FIR, जानिए बड़े मामलों की पूरी कहानी

Chhattisgarh Political Bureaucracy Clash: छत्तीसगढ़ में जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच टकराव के मामले लगातार सामने आते रहे हैं। जनता के मुद्दों, प्रशासनिक फैसलों, प्रोटोकॉल और कार्यशैली को लेकर कई बार मतभेद सार्वजनिक विवाद में बदल गए। कई मामलों में अधिकारियों का तबादला हुआ, कहीं जांच बैठी तो कहीं एफआईआर तक की नौबत आ गई। ताजा मामला सांसद बृजमोहन अग्रवाल और सांसद विजय बघेल द्वारा तीन आईएएस अधिकारियों की कार्यशैली की शिकायत लोकसभा अध्यक्ष से किए जाने का है। इसके बाद एक बार फिर प्रदेश में जनप्रतिनिधि और अफसरों के रिश्तों पर चर्चा तेज हो गई है।