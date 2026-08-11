13-14 घंटे नहीं, अब सिर्फ 6-7 घंटे में रायपुर से विशाखापट्टनम पहुंचेंगे यात्री, भारतमाला परियोजना का बड़ा फायदा

Raipur-Visakhapatnam Bus Service: छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के बीच सड़क संपर्क को नई रफ्तार मिलने वाली है। भारतमाला परियोजना के तहत बन रहे छह-लेन ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर (NH-130CD) के अंतिम चरण में पहुंचते ही रायपुर से विशाखापट्टनम के बीच पहली बार सीधी बस सेवा शुरू करने की तैयारी तेज हो गई है। दोनों राज्यों के परिवहन विभाग रूट, परमिट और अन्य औपचारिकताओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। नई सड़क शुरू होने के बाद यात्रा का समय 13-14 घंटे से घटकर करीब 6-7 घंटे रह जाएगा। इस रूट पर लग्जरी वॉल्वो बसें चलाने की भी योजना है।