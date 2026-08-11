Big Breaking: CGPSC ने बदली SI मुख्य परीक्षा की डेट, जानिए नई परीक्षा तिथियां और वजह

Big Breaking: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) ने गृह (पुलिस) विभाग के अंतर्गत आयोजित सूबेदार, उप निरीक्षक संवर्ग एवं प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा-2024 की मुख्य परीक्षा की तिथि में बदलाव कर दिया है। पहले यह परीक्षा 24, 25 और 26 अक्टूबर 2026 को प्रस्तावित थी, लेकिन शिक्षक भर्ती परीक्षा से तिथि टकराने के कारण अब इसे 2, 3 और 4 नवंबर 2026 को आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में आयोग ने आधिकारिक सूचना जारी कर दी है।