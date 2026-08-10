Diploma Admission 2026: छत्तीसगढ़ के छात्रों को बड़ी राहत, डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अंतिम तिथि बढ़ी, ITI पास के लिए भी मौका

Diploma Admission: छत्तीसगढ़ में डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। संचालनालय तकनीकी शिक्षा ने सत्र 2026-27 के लिए डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में Registration की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब इच्छुक अभ्यर्थी 11 अगस्त 2026 को शाम 6 बजे तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। रजिस्ट्रेशन की अवधि बढ़ाने का निर्णय खासतौर पर ITI उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर देने के लिए लिया गया है। ITI के परिणाम घोषित हो चुके हैं, जिसके बाद इन विद्यार्थियों को भी प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिल सके, इसलिए Registration की अंतिम तिथि में बदलाव किया गया है।