एक तरफ पिता के जाने की खबर, दूसरी तरफ कैमरे पर कॉमेडी सीन, ‘भाभी जी घर पर हैं’ के एक्टर रोहिताश्व ने बयां किया दर्द

रोहिताश्व गौड़ के मुताबिक रंगमंच और कैमरा एक्टिंग में यही सबसे बड़ा फर्क है। रंगमंच पर दर्शकों तक भाव पहुंचाने के लिए आवाज और एक्सप्रेशन अपेक्षाकृत बड़े रखने पड़ते हैं, जबकि कैमरा आंखों की छोटी-सी हरकत तक पकड़ लेता है। इसलिए कैमरे के सामने ज्यादा एक्सप्रेशन देने के बजाय सहज रहना जरूरी है। उनका कहना है कि अभिनेता की निजी जिंदगी में चाहे कितना भी बड़ा भावनात्मक उतार-चढ़ाव चल रहा हो, कैमरे के सामने आते ही उसे किरदार के प्रति ईमानदार रहना पड़ता है। अभिनय का मतलब केवल संवाद बोलना या भाव चेहरे पर लाना नहीं, बल्कि उस क्षण की परिस्थिति को जीना है।