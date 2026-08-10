Bangladeshi youth Arrested: रायपुर में बांग्लादेशी युवक गिरफ्तार, दस्तावेजों की जांच में जुटी पुलिस

रायपुर में बांग्लादेशी युवक गिरफ्तार (photo AI Image)
Bangladeshi youth: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बांग्लादेशी नागरिकों की मौजूदगी और उनकी पहचान को लेकर पुलिस की जांच लगातार जारी है। इसी अभियान के तहत पुलिस ने संजय नगर इलाके से एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान शेख रेहान के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, युवक के बांग्लादेशी नागरिक होने की जानकारी सामने आई है। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर उसके रायपुर में रहने, पहचान और दस्तावेजों से जुड़ी जानकारी जुटा रही है।
जानकारी के अनुसार, पुलिस ने पिछले दिनों बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान और सत्यापन को लेकर अभियान चलाया था। इसी दौरान शेख रेहान पुलिस की कार्रवाई के दौरान मौके से फरार हो गया था। इसके बाद पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी। पुलिस को उसके संबंध में लगातार जानकारी जुटाई जा रही थी। इसी बीच उसके संजय नगर इलाके में मौजूद होने की सूचना मिली। सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे पकड़ लिया।
पुलिस के सामने सबसे अहम सवाल यह है कि शेख रेहान रायपुर में कब और किस माध्यम से पहुंचा था। इसके अलावा वह शहर के किस इलाके में रह रहा था और यहां रहने के दौरान किन लोगों के संपर्क में था, इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस उसके रहने की अवधि से संबंधित जानकारी और उपलब्ध दस्तावेजों का सत्यापन कर रही है। इसके साथ ही उसकी पहचान से जुड़े रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है।
गिरफ्तार युवक के मामले में पुलिस पहचान संबंधी दस्तावेजों की जांच कर रही है। पुलिस यह जानने का प्रयास कर रही है कि उसके पास कौन-कौन से दस्तावेज हैं और उनकी जानकारी वास्तविक रिकॉर्ड से मेल खाती है या नहीं। पूछताछ में उसके रायपुर आने की वजह, यहां रहने की व्यवस्था और स्थानीय स्तर पर उसके संपर्कों से संबंधित जानकारी भी जुटाई जा रही है। हालांकि, पुलिस जांच पूरी होने से पहले युवक के संबंध में किसी अन्य आपराधिक गतिविधि या गलत दस्तावेज के इस्तेमाल को लेकर कोई निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। फिलहाल जांच का फोकस उसकी पहचान, दस्तावेज और रायपुर में रहने से जुड़े तथ्यों पर है।
जांच के दौरान पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि शेख रेहान राजधानी में किन लोगों के संपर्क में था। उसके परिचितों, रहने की जगह और स्थानीय स्तर पर संपर्कों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस उसके मोबाइल और अन्य उपलब्ध जानकारियों के आधार पर भी जांच आगे बढ़ा सकती है। हालांकि, इस संबंध में आधिकारिक जांच पूरी होने के बाद ही विस्तृत जानकारी सामने आने की उम्मीद है।
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