10 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

Bangladeshi youth Arrested: रायपुर में बांग्लादेशी युवक गिरफ्तार, दस्तावेजों की जांच में जुटी पुलिस

Bangladeshi youth arrested: संजय नगर से बांग्लादेशी युवक गिरफ्तार हुआ है। पुलिस उसके दस्तावेज, पहचान, रायपुर में रहने की अवधि और स्थानीय संपर्कों की जांच कर रही है।
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Aug 10, 2026

Bangladeshi youth

रायपुर में बांग्लादेशी युवक गिरफ्तार (photo AI Image)

Bangladeshi youth: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बांग्लादेशी नागरिकों की मौजूदगी और उनकी पहचान को लेकर पुलिस की जांच लगातार जारी है। इसी अभियान के तहत पुलिस ने संजय नगर इलाके से एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान शेख रेहान के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, युवक के बांग्लादेशी नागरिक होने की जानकारी सामने आई है। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर उसके रायपुर में रहने, पहचान और दस्तावेजों से जुड़ी जानकारी जुटा रही है।

पुलिस के अभियान के दौरान हो गया था फरार

जानकारी के अनुसार, पुलिस ने पिछले दिनों बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान और सत्यापन को लेकर अभियान चलाया था। इसी दौरान शेख रेहान पुलिस की कार्रवाई के दौरान मौके से फरार हो गया था। इसके बाद पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी। पुलिस को उसके संबंध में लगातार जानकारी जुटाई जा रही थी। इसी बीच उसके संजय नगर इलाके में मौजूद होने की सूचना मिली। सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे पकड़ लिया।

रायपुर में कब से रह रहा था, जांच जारी

पुलिस के सामने सबसे अहम सवाल यह है कि शेख रेहान रायपुर में कब और किस माध्यम से पहुंचा था। इसके अलावा वह शहर के किस इलाके में रह रहा था और यहां रहने के दौरान किन लोगों के संपर्क में था, इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस उसके रहने की अवधि से संबंधित जानकारी और उपलब्ध दस्तावेजों का सत्यापन कर रही है। इसके साथ ही उसकी पहचान से जुड़े रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है।

दस्तावेजों की जांच पर पुलिस का फोकस

गिरफ्तार युवक के मामले में पुलिस पहचान संबंधी दस्तावेजों की जांच कर रही है। पुलिस यह जानने का प्रयास कर रही है कि उसके पास कौन-कौन से दस्तावेज हैं और उनकी जानकारी वास्तविक रिकॉर्ड से मेल खाती है या नहीं। पूछताछ में उसके रायपुर आने की वजह, यहां रहने की व्यवस्था और स्थानीय स्तर पर उसके संपर्कों से संबंधित जानकारी भी जुटाई जा रही है। हालांकि, पुलिस जांच पूरी होने से पहले युवक के संबंध में किसी अन्य आपराधिक गतिविधि या गलत दस्तावेज के इस्तेमाल को लेकर कोई निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। फिलहाल जांच का फोकस उसकी पहचान, दस्तावेज और रायपुर में रहने से जुड़े तथ्यों पर है।

पुलिस पता लगा रही किन लोगों के संपर्क में था

जांच के दौरान पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि शेख रेहान राजधानी में किन लोगों के संपर्क में था। उसके परिचितों, रहने की जगह और स्थानीय स्तर पर संपर्कों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस उसके मोबाइल और अन्य उपलब्ध जानकारियों के आधार पर भी जांच आगे बढ़ा सकती है। हालांकि, इस संबंध में आधिकारिक जांच पूरी होने के बाद ही विस्तृत जानकारी सामने आने की उम्मीद है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

10 Aug 2026 03:15 pm

Published on:

10 Aug 2026 03:09 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Bangladeshi youth Arrested: रायपुर में बांग्लादेशी युवक गिरफ्तार, दस्तावेजों की जांच में जुटी पुलिस

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, महिला पार्षदों-अध्यक्षों के पति और रिश्तेदार नहीं बन सकेंगे प्रतिनिधि, अधिसूचना जारी

Chhattisgarh News
रायपुर

Diploma Admission 2026: छत्तीसगढ़ के छात्रों को बड़ी राहत, डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अंतिम तिथि बढ़ी, ITI पास के लिए भी मौका

Diploma Admission 2026
रायपुर

AIIMS रायपुर में निकली 121 सीनियर रेजिडेंट की भर्ती, जानें योग्यता और आवेदन की लास्ट डेट

AIIMS Raipur Recruitment
रायपुर

एक तरफ पिता के जाने की खबर, दूसरी तरफ कैमरे पर कॉमेडी सीन, ‘भाभी जी घर पर हैं’ के एक्टर रोहिताश्व ने बयां किया दर्द

Bhabhi Ji Ghar Par Hain Actor Manmohan Tiwari
रायपुर

महतारी वंदन योजना में बड़ा बदलाव! 40 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित महिलाओं को भी मिलेगा लाभ, कब शुरू होगा रजिस्ट्रेशन?

Mahtari Vandan Yojana, Mahtari Vandan Yojana Update
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.