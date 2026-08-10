आधी रात स्पा सेंटर में दुर्ग पुलिस की रेड, महिला दलाल, लड़कियां समेत 9 आरोपी गिरफ्तार

Chhattisgarh Crime News: भिलाई के स्मृति नगर चौकी क्षेत्र अंतर्गत जुनवानी स्थित ली वेलनेस स्पा सेंटर में स्पा की आड़ में देह व्यापार संचालित किए जाने का खुलासा हुआ है। मुखबिर की सूचना पर रविवार को स्मृतिनगर पुलिस ने सेंटर पर दबिश देकर मैनेजर और महिला दलाल समेत 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से आपत्तिजनक सामग्री, करीब 4 लाख रुपए कीमत के 19 मोबाइल और ग्राहकों से प्राप्त 1,900 रुपए नकद जब्त किए हैं।