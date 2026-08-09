अब राशन दुकान नहीं, मशीन देगी चावल! भिलाई में शुरू हुआ छत्तीसगढ़ का पहला ‘ग्रेन एटीएम’

ग्रेन एटीएम के उद्घाटन के दौरान खाद्य विभाग के अधिकारियों ने मशीन की पूरी कार्यप्रणाली का प्रदर्शन किया। अधिकारियों ने बताया कि सबसे पहले मशीन में राशन कार्ड नंबर दर्ज किया गया, इसके बाद बायोमेट्रिक सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की गई। सत्यापन सफल होने के बाद मशीन से पात्रता के अनुसार 20 किलो चावल की बोरी बाहर निकली। अधिकारियों के मुताबिक पूरी प्रक्रिया डिजिटल होने से राशन वितरण में गड़बड़ी की संभावनाएं कम होंगी और हितग्राहियों को कम समय में सुविधा मिल सकेगी।