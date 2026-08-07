BSP Scrap Theft Case: 3.22 करोड़ के स्क्रैप चोरी केस में नया मोड़, भास्कर ने बताया माल खपाने का तरीका, पुलिस को मिले कई अहम सुराग

पुलिस के मुताबिक, पहले गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में भास्कर मुदलियार का नाम सामने आया था। आरोप है कि वह चोरी का स्क्रैप खरीदकर अपनी फैक्ट्री में डंप कराता और बाद में रसमड़ा व रायपुर की आयरन फैक्ट्रियों में बेच देता था। उसे गिरफ्तार कर पुलिस ने न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया था। बाद फिर पूछताछ के लिए तीन दिन के रिमांड पर लिया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बीएसपी से चोरी का लोहा कहां बेचता था और कौन कौन सहयोग करता था, इसकी पूरी जानकारी आरोपी ने पुलिस को बताया है।