Indian Railway Update: ताड़ोकी-रावघाट के बीच जल्द दौड़ेगी ट्रेन, CRS की मंजूरी के बाद तैयारियां तेज

Railway Connectivity: दल्लीराजहरा-रावघाट नई रेल लाइन परियोजना के तहत ताड़ोकी-रावघाट रेलखंड पर यात्री ट्रेन चलाने का रास्ता साफ हो गया है। रेलवे संरक्षा आयुक्त (सीआरएस) के निरीक्षण और स्वीकृति के बाद यात्री परिचालन से जुड़ी प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ट्रेन सेवा शुरू होने से बस्तर के दूरस्थ क्षेत्रों को बेहतर रेल कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और व्यापारिक गतिविधियों तक लोगों की पहुंच आसान होगी। सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएमसी) और भारतीय रेलवे के संयुक्त प्रयासों से विकसित हो रही करीब 95 किलोमीटर लंबी दल्लीराजहरा-रावघाट रेल परियोजना में बीएसपी की ओर से अब तक करीब 1735 करोड़ रुपए का निवेश किया जा चुका है। पूरी परियोजना की अनुमानित लागत 1880 करोड़ रुपए से अधिक है। परियोजना में रेलवे लाइन के साथ स्टेशनों और विद्युतीकरण संबंधी कार्यों में भी बीएसपी ने वित्तीय सहयोग दिया है।