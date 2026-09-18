Share Trading Fraud: मोतीलाल ओसवाल का एजेंट बताकर 15 लाख लिए, शेयर ट्रांसफर की रसीद भी दी, जांच में खुली पोल

Share Trading Fraud: भिलाई में शेयर ट्रेडिंग और गोल्ड लोन कारोबार के नाम पर करीब 15 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। छावनी पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए यतेंद्र सिंह डहरिया उर्फ शिबू (33) को बिलासपुर से गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि आरोपी ने शेयर बाजार में निवेश के नाम पर रकम ली, पत्नी के नाम डीमैट खाता खुलवाया और बाद में शेयर ट्रांसफर होने की बात कहते हुए कथित फर्जी दस्तावेज और CDSL की रसीद दिखाई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 318(4) और 340(2) BNS के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मामले की जांच अभी जारी है।