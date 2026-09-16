तबादला हुआ, ज्वाइन नहीं किया… फिर भी 13 महीने मिलता रहा वेतन, दुर्ग शिक्षा विभाग में बड़ा खेल!

Chhattisgarh EducationNews: दुर्ग जिले के शिक्षा विभाग में तबादले के बाद नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण किए बिना वेतन आहरण का मामला सामने आया है। युक्तियुक्तकरण के तहत शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला तितुरडीह, दुर्ग से शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कोदवागोदान, पंडरिया स्थानांतरित शिक्षक देवेंद्र राय ने जून 2025 में नई पदस्थापना पर ज्वाइनिंग नहीं दी। इसके बावजूद बीईओ कार्यालय दुर्ग के वेतन कक्ष से जुलाई 2026 तक उनका वेतन आहरित होता रहा। राज्य शासन ने पिछले साल ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षकविहीन स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए युक्तियुक्तकरण किया था।