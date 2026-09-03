छत्तीसगढ़ में 14 डॉक्टरों की नई पदस्थापना, चिकित्सा शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश

Chhattisgarh Doctor Transfer: छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक फेरबदल का दौर लगातार जारी है। इसी क्रम में चिकित्सा शिक्षा विभाग ने शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों और उनसे संबद्ध अस्पतालों में पदस्थ 14 चिकित्सकों की नई पदस्थापना का आदेश जारी किया है। विभाग की ओर से 3 सितंबर 2026 को जारी आदेश में अधिकारियों को वर्तमान जिम्मेदारी से हटाकर नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह पदस्थापना अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगी।